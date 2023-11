Für 600 Euro dunstet Schlepper ein Jahr im Häfen

Neun Kurden saßen in einem Skoda Octavia

Am 20. Oktober war in Hinterweißenbach (Gemeinde Vorderweißenbach) Schluss. Polizisten zogen den jungen Schlepper und seine menschliche Fracht buchstäblich aus dem Verkehr. Seither saß der junge Moldawier in Linz in Untersuchungshaft. Am Mittwoch musste er sich wegen Schlepperei verantworten und war umfassend geständig.