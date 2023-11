Neu bei Joyn: Krimi-Chats und sexy Votings

Auch interaktiver soll Fernsehen auf Joyn künftig werden: Via Chat werden sich die Zuseher bald während einer Skirennen-Übertragung, der neuen „Germany’s next Top Model“-Folge oder des neuesten „Tatort“-Falls austauschen können. Bei manchen Shows wie „The Masked Singer“ wird es auch eine Quiz- und Voting-Funktion geben. So kann das Publikum etwa in der neuen Dating-Reality-Show „Match in Paradise“ (ab 11. Dezember) die Attraktivität der Kandidaten bewerten: Hot or Not? Abgerundet wird das Angebot mit einer Kinderzone und einem Schwerpunkt zum Klima (Joyn Green).