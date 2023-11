Masterplan „ultraschnelles Internet bis 2028“

Der Glasfaser-Ausbau in Tirol liegt bei 57,3 Prozent, der in der Stadt Innsbruck übrigens bei „nur“ 52,8 Prozent. 20 Maßnahmen stehen nun bis zum Jahr 2028 an. Das Ziel: 75 Prozent aller Adressen sollen auf Glasfaser zugreifen können. In der Regierungssitzung am Dienstag wurde die „Anschlussförderung“ beschlossen, damit können Gemeinden und Netzbetreiber auf die Bundesförderung noch einmal 15 Prozent erhalten.