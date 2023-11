Österreich bei COP 28 in Dubai stark vertreten

Für Brunner steht traditionell das Treffen der „Coalition of Finance Ministers for Climate Action“ (CFMCA) am Programm. Thema des Ministertreffens im Rahmen der Konferenz ist die „Ökologisierung des Finanzsystems“. Außerdem will der Finanzminister in der Wüstenstadt auch für den österreichischen Ansatz des „Green Budgeting“ werben. Dafür werden Daten zu den Kosten und der ökologischen Wirkung jeder öffentlichen Maßnahme gesammelt, die so eine fundierte Grundlage für zukünftige Budgetentscheidungen bieten.