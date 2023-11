So viel Geld braucht Schwarz-Blau für Eigenwerbung

Mit 4,3 Milliarden Euro so hoch wie nie, dazu neue Schulden in der Rekordhöhe von fast 600 Millionen Euro. Das erste Budget von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) als verantwortlichem Finanzreferent sprengt, wie berichtet, so manchen Rahmen. Die mehr als 1300 Seiten werden am Mittwoch im Landtags-Ausschuss sicher kontrovers diskutiert und danach beschlossen.