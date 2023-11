Steiermark: Lastwagen rammte Beton-Pfeiler

Gegen 5.20 Uhr war der Lenker des Lkw in Richtung Hartberg unterwegs. Aus unbekannten Gründen prallte er frontal in eine Leitschiene und in einen Pfeiler. Er wurde leicht verletzt und vom Roten Kreuz ins Grazer LKH gebracht.

Chemiealarm wurde ausgelöst

Durch den Anprall wurde der Lkw stark beschädigt. Aus dem Fahrzeug trat Treibstoff aus und deshalb wurde ein Chemiealarm ausgelöst. Das kontaminierte Erdreich musste im Bereich der Unfallstelle abgetragen werden. Der total beschädigte Lkw wurde von einem Abschleppunternehmen von der Unfallstelle abgeschleppt.