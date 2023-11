Großes Herz für kleinen Louis gesucht

Sein vorheriger Finder hatte nicht die Zeit und auch nicht die finanziellen Mittel, um ihm die Pflege zukommen zu lassen, die er braucht. Doch Lisa will nicht aufgeben, schenkt ihm viel Liebe, Zeit und Aufmerksamkeit und will für Louis ein neues Zuhause finden. Die Aussichten für den Welpen sind gut, zumindest was seine körperliche Beeinträchtigung angeht. „Die Therapien schlagen an. Er macht sichtbare Fortschritte und zeigt an den Hinterbeinen auch schon Reaktionen, aber es ist noch ein langer Weg“, erklärt Jost.