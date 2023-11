Warum der Süden jetzt keinen Manager mehr braucht

Postenbesetzung in der Rot-blauen-Ära

Vom Technologiezentrum Güssing aus hatte sich Unger in den vergangenen Jahren, einem breiten Aufgabenfeld zu widmen. Neben Betriebsansiedlungen war er unter anderem auch für die südlichen Technologiezentren sowie der Leitung von INTERREG-Projekten für das Regionalmanagement Burgenland zuständig. Jetzt zieht es den gebürtigen Güssinger mit Jahresende in den Ruhestand. Seine Position, die in der Zeit der Rot-blaue Koalition unter Landeshauptmann Hans Niessl geschaffen wurde und von ÖVP-Kreisen heftig kritisiert wurde, wird nun nicht nachbesetzt.