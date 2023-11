Pfeil bei der WSG zeigt trotz Niederlage nach oben

Niederlage lag schwer im Magen

„Die Tiroler spielten sehr intensiv, sehr aggressiv. Da bin ich am Ende wirklich zufrieden mit dem Resultat“, durfte auch Trainer Thomas Sageder durchschnaufen. Jener Sageder, der für seine Abschlussarbeit der Pro-Lizenz ein Interview führen musste - wer war für sein Thema „Langzeit-Trainer“ besser prädestiniert als Silberberger. „Das machten wir bei einem guten Kaffee bei mir zuhaus’“, lächelte Silberberger. Am Samstag in der Raiffeisen-Arena hätte die Retour-Einladung folgen müssen - allerdings wohl mit einem Schnaps. Denn das 0:1, der erst fünften Oberhaus-Niederlage gegen den LASK in 15 Duellen, lag dem 50-jährigen Wörgler schwer im Magen