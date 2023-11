500 Euro Zuschuss für sicherere Kremser Innenstadt

In den vergangenen Jahren hat die Zahl der Gewalttaten und Vandalismusfälle in der Kremser Innenstadt stark zugenommen. Wie die „Krone“ berichtete, stiegen Disco-Betreiber, aber auch andere Gastronomen und Firmenbesitzer deswegen auf die Barrikaden. In gleich mehreren Gesprächen mit der Polizei, die ihrerseits keine Häufung von Vorfällen erkannt haben will, und der Stadtpolitik wurde um Lösungen gerungen.