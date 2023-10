Brutale Streitereien: Wie sicher ist es in Krems?

Ein 30-Jähriger wurde am vergangenen Wochenende um 3 Uhr früh aus einem Lokal in der Kremser Altstadt gezerrt und von mehreren Personen verprügelt und schwerst verletzt. Die Täter sind noch auf der Flucht. Montagnacht gerieten ein gebürtiger Albaner (33) und ein Tschetschene (26) auf dem Welterbeplatz in Streit. Der 33-Jährige zückte daraufhin ein Messer, stach mehrmals auf den Kontrahenten ein und verletzte ihn an der Schulter und am Oberarm. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.