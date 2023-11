Schiedsrichterin beleidigt: Zwei Fans festgenommen

Wegen frauenfeindlicher Gesänge in Richtung von Schiedsrichterin Rebecca Welch hat die englische Polizei zwei jugendliche Fußball-Fans festgenommen. Die beiden 17-Jährigen hätten die Unparteiische am Samstag bei der Zweitliga-Partie zwischen Birmingham City und Sheffield Wednesday beleidigt. Die auch international amtierende 39-Jährige war zum Jahresanfang als erste Frau mit einer Spielleitung in der Championship betreut worden, auch damals war Birmingham City beteiligt.