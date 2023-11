Sieben wichtige Fakten zur Augengesundheit

Tirol fehlen Augenärzte. Das könnte gravierende Folgen haben. Was tun?

Zum Glück hat das Land das Problem erkannt und will die Ausbildung von Augenärzten zusätzlich forcieren. In den nächsten zwei Jahren soll es Zusatzausbildungsplätze geben. Das haben wir dieser Tage vereinbart. Diese Plätze richten sich an Kandidaten, die in den niedergelassenen Bereich gehen möchten. Auch in der Ausbildung sollen sie in den Praxen mitarbeiten. Dieser Schritt trägt aber nicht gleich Früchte. Daher versuchen wir auch die Abstimmung zwischen niedergelassenem und stationärem Bereich zu verbessern, damit Patienten gut versorgt sind und dafür nicht immer in die Zentren pilgern müssen.