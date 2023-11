Auto von Leitschiene durch die Luft katapultiert

Freitag gegen 15 Uhr kam das Auto eines 28-Jährigen aus dem Bezirk St. Veit zwischen Althofen und St. Veit von der Friesacher Straße B317 ab. Der Wagen geriet auf die Leitschiene, wurde in die Luft katapultiert, kam nach etwa 30 Metern wieder auf der Leitschiene auf und wurde danach in einen Graben geschleudert, wo gefällte Bäume lagen. Das Auto kam mit den Rädern am Boden zum Stillstand.