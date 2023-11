Austria Lustenau hat wieder Lust auf Fußball

Was Lustenaus Interimscoach Alexander Schneider nicht daran hindert, dennoch an das Unmögliche zu glauben. „Ich erwarte, dass wir mit einer gewissen Einstellung ins Spiel gehen und nicht nur verteidigen. Denn dann werden wir ganz sicher verlieren. Es braucht auch Entlastungsphasen“, will der Sportkoordinator von seinem Team auch Akzente sehen. Sein Credo: „Ich muss das Gefühl haben, dass sie was reißen wollen.“