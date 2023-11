„Jeder zweite Drogenkonsument aus Wien“

Sie fordert daher den massiven Ausbau der Videoüberwachung und ein viel besseres Drogen-Präventionskonzept für die Bundeshauptstadt: „Wir müssen die jungen Menschen damit rasch von der Straße wegbekommen.“ Besonders augenscheinlich sei laut Drogenbericht die starke Zunahme von Drogenkriminalität in den jungen Zielgruppen: Betroffen sind da vor allem die „unter 18-Jährigen“ und die Zielgruppe der „18 bis 20-Jährigen“. Sachslehner scharfzüngig in Richtung der Wiener Stadtregierung aus SPÖ und NEOS: „Die Jugendarbeit in Wien hat total versagt.“