Schläge ins Gesicht: Russin und Beamtin verletzt

Eine Nigerianerin (37) und eine 43-jährige Russin sollen am Donnerstagnachmittag in einer Bim in Wien-Favoriten aneinandergeraten sein. Nachdem die 37-Jährige ihrer Kontrahentin einen Faustschlag ins Gesicht versetzt haben soll, musste die Exekutive einschreiten. Doch auch eine Beamtin blieb von den Schlägen der Verdächtigen nicht verschont ...