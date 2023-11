Hier stehen die Chancen auf weiße Weihnachten gut

„Leise rieselt der Schnee“ - der Weihnachtsklassiker unter den Singfreudigen ist schon seit vielen Jahren an zahlreichen Orten Österreichs nur noch in den Liederbüchern Realität. „Die Wahrscheinlichkeit für weiße Weihnachten sinkt mit jedem Jahr“, zeichnet Andreas Orlik von GeoSphere ein düsteres Bild für all jene, die zu Weihnachten gerne durch den Schnee stapfen.