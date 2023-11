Klimakleber: „Sind sofort runter von der Straße“

Eigentlich wollen alle das Gleiche: ein Ende der Straßenblockaden und den damit verbundenen nervenzehrenden Staus am Morgen. „Ich habe so wie viele andere Menschen in Österreich kein Verständnis für die Blockade von Autobahnen, die massiven wirtschaftlichen Schaden verursacht, und ganz nebenbei noch einen höheren CO2-Ausstoß verursacht“, so Nehammer zuletzt.