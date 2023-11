Klimakleber betonierten sich vor Parlament fest

Nachdem Klimaaktivisten der Letzten Generation bereits am Dienstagmorgen für ein neuerliches Verkehrschaos in Wien gesorgt haben, betonierten sich die Protestler am Nachmittag auch auf dem Ring Höhe Parlament fest. Anlass für die Aktion soll das im Parlament besprochene „Zukunftsbudget“ sein, so die Aktivisten.