„Je erfolgreicher, umso motivierter bin ich“

Riiber kugelte sich Schulter aus

Zudem sieht Lamparter weiterhin in Riiber den großen Favoriten: „Wenn er gut in Form ist, ist Jarl der beste Kombinierer.“ Allerdings steht gleich ein großes Fragezeichen hinter dem Rekordmann (54 Siege) - der Wikinger kugelte sich am Freitag nach seinem 145-m-Flug beim Jubeln die Schulter aus.