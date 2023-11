Rückenwind für den Bau von Windrädern in Wäldern

Info-Broschüre und offener Brief

Scientists for Future brachten zum Faktencheck eine Broschüre zum Thema heraus. Jan Hurt lebt in der Region und ist Mitglied der Gruppe Energiewende. Er erklärt dazu: „Das Waldviertel besitzt knapp 15 Prozent des niederösterreichischen Windpotenzials. Dieses gilt es auch zu nutzen, wenn das Projekt Energiewende in Österreich gelingen soll.“ Weiters laden die Windkraftbefürworter dazu ein, einen offenen Brief zum Thema online zu unterzeichnen.