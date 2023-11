Black Friday: Schwarzer Tag für Klimagerechtigkeit

Menschenmassen stehen in Schlangen vor den Geschäften. Zwischen Türmen aus Gewand wollen am Freitag viele Schnäppchen machen. Gerade in Zeiten der Teuerung und der hohen Inflation locken Rabatte und Prozente viele Menschen in die Einkaufszentren und Shoppingmeilen. Woher kommen die großzügigen Preisnachlässe?