DFB-Pleite: „Das musst du deinem Sohn erklären“

„Ein enttäuschender Auftritt von uns gestern in Wien. Ich glaube, man sieht, dass uns die Dinge nicht einfach fallen und zufliegen gerade. Aber ich bin mir sicher man wird im Jahr 2024 ein komplett anderes Gesicht von der Nationalmannschaft zu sehen bekommen“, versicherte Mats Hummels am Mittwoch via Instagram.