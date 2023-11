Österreich gegen Deutschland ab 20.45 Uhr LIVE

Nagelsmanns Ideen seien in den jüngsten Auftritten der DFB-Auswahl bereits sichtbar geworden, so Rangnick. „Wir müssen uns auf verschiedene Szenarien einstellen, zum Beispiel, ob sie mit Dreier- oder Viererkette spielen.“ Die Variante des Bundestrainers am Samstag mit Kai Havertz auf der linken Außenbahn sorgte für Aufsehen. Rangnick relativierte: „Wir haben auch die eine oder andere Position, wo wir ein bisschen ‘out of the box‘ denken und improvisieren müssen.“