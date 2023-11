EM-Alarm! „Nagelsmann muss sich hinterfragen“

Mit der ältesten Elf (29 Jahre, 287 Tage) seit dem Jahr 2000 waren die Deutschen am Dienstag gegen das ÖFB-Team chancenlos, kassierten 2023 in elf Matches sechs Pleiten. Julian Nagelsmann habe „falsche Entscheidungen getroffen“, schreibt Deutschlands Rekordnationalspieler Lothar Matthäus in seiner Sky-Kolumne.