Großeinsatz: Flammen im Landesklinikum Gmünd

Großeinsatz am Donnerstag im Landesklinikum Gmünd: In dem Gebäude ist am Vormittag ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben von Franz Resperger vom Landesfeuerwehrkommando Niederösterreich wurden 18 Personen in einem anderen Teil des Objekts in Sicherheit gebracht. Zwei Personen wurden leicht verletzt.