Regeländerung! Skispringer müssen schwerer werden

Mit einigen Sieganwärtern und der Skiflug-WM am Kulm im Visier starten die ÖSV-Adler in die neue Skisprung-Saison. Angeführt von Stefan Kraft hofft das rot-weiß-rote Team am Wochenende bei den Bewerben in Ruka/Finnland auf einen erfolgreichen Weltcup-Auftakt. Auf die Skispringer warten heuer Regeländerungen.