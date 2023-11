Ein Streit vor dem Zivilgericht wegen 27 Cent

Umweg über Klingenbach

Weil Mitarbeiter im Juli die Grenze in Schattendorf aufgrund der Poller mit dem Pkw nicht passieren konnten, mussten sie über Klingenbach ausweichen. Die Strecke gestaltete sich um 3,4 km länger, also möge nun die Gemeinde Schattendorf für die zusätzlich entstandenen Spritkosten in Höhe von 27 Cent aufkommen. „Wir wollen erreichen, was in Europa sowieso eine Selbstverständlichkeit sein sollte“, so Kanzleimitarbeiter Mate Ruzicksa beim Zivilprozess in Eisenstadt. „Nämlich, dass man mit dem Auto die Grenze frei und uneingeschränkt passieren kann.“