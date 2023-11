Für 1500 Euro geht Weltstar in Gmunden auf Matte

Das UJZ Mühlviertel holte für das Bundesliga-Final-4 am Samstag in Gmunden einen echten Judo-Kapazunder. Die Kosten für Matthias Casse, der bereits etliche EM- und WM-Medaillen sowie Olympiabronze geholt hatte, halten sich aber in Grenzen. Am Traunsee kommt es nun auch zu einem speziellen Wiedersehen.