Mehr als 100.000 Besucher: Rekord zum Jubiläum

Wie viele andere Institutionen ist auch das FRida & freD ein Kind der Kulturhauptstadt Graz 2003. Aber kaum eines kann so große Erfolge vorweisen wie das Grazer Kindermuseum. Heuer zum 20. Geburtstag ist es Jörg Ehtreiber und seinem Team sogar erstmals gelungen, die 100.000-Besucher-Marke zu knacken - und das schon im November! Auch die anderen vom Kimus betriebenen Einrichtungen wie die Märchenbahn im Schloßberg, der neue Salon Stolz am Hasnerplatz und das CoSA - Center of Science Activities im Joanneumsviertel zeigen eine steil nach oben weisende Erfolgslinie. Was aber macht den Erfolg von FRida & freD - ursprünglich rechnete man mit „nur“ 40.000 Besuchern im Jahr - aus?