Arlberg: Mit Skiern durch frischen Pulverschnee!

Für die dritte Auflage weitet die Freeride Academy ihr Kursangebot in Sachen Ski, Snowboard und Lawinensicherheit aus und sorgt so für eine noch größere Workshopvielfalt für unterschiedlichste Leistungsniveaus. Auch dieses Jahr wird es wieder Signature-Kursen geben, die von Weltklassefahrern geleitet werden. Darunter Snowboard-Ass Victor Daviet (FR), der für seinen einzigartigen Backcountry-Stil bekannt ist, Skiprofi Silvia Moser (IT), die dafür sorgt, dass Teilnehmer ihren eigenen Flow finden, oder die Ski-Legenden Sam Kuch (CAN) und Tatum Monod (CAN).