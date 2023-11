Burger-Traum! Hier gibt‘s noch was fürs Geld

Als 1977 am Wiener Schwarzenbergplatz die erste McDonald‘s-Filiale eröffnete, wurde nicht nur der erste Big Mac serviert, sondern auch die Fast-Food-Epoche in Österreich eingeläutet. Mittlerweile bieten zahlreiche Franchise-Ketten weltweiter Konzerne, aber auch kleine, charmante Läden ihre Burger auf unterschiedlichem Niveau an. Krone+ hat sich durch das Angebot geschlemmt.