Photovoltaik-Megapark Güssing wird neu geplant

Um das ambitionierte Ziel, bis 2030 klimaneutral im Burgenland zu bilanzieren, auch zu erreichen, wird der Ausbau von Wind- und Sonnenenergie vorangetrieben. Ein Projekt, welches schon länger in der Warteschleife hängt, ist der Photovoltaik-Megapark in Güssing. Die Burgenland Energie hat besagte Anlagen bereits in Punitz, Schattendorf und Nickelsdorf in Betrieb sowie in Wallern und Tadten in Planung.