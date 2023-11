Erben im Ausland: So funktioniert es richtig

Erben ist ja super, wenn alles vorab geklärt ist. Was aber, wenn das Erbe nicht im Heimatland liegt? Wie sieht die Lage aus, wenn es um die tolle Finca der Großtante in Spanien, Onkels Hütte am Meer oder Papas heißgeliebtes Rorbu, ein typisch norwegisches Haus, geht? Wir haben alle Infos für Sie!