Ärger über „Betonklotz“ in historischer Siedlung

Befragt man Bürgermeister Maximilian Titz, was er von dem aktuellen Neubau in der vor mehr als hundert Jahren entstandenen Badesiedlung in St. Andrä-Wördern im Bezirk Tulln hält, redet er nicht um den heißen Brei: „Er gefällt mir nicht.“ Titz ist mit der Meinung nicht allein. Viele im Ortsteil Greifenstein denken ähnlich. Dabei ist den Bauherren amtlich nichts vorzuwerfen: „Es entspricht alles der Bauordnung, alle Nachbarschaftsrechte wurden eingehalten“, betont Titz. Selbst Änderungen gemäß eines eigens beauftragten Ortsbildgutachtens wurden berücksichtigt.