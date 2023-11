Land NÖ plant regionale Sozialzentren für Senioren

Derzeit werden pflegebedürftige Senioren in ganz Österreich entweder zuhause per mobiler Pflege und Betreuung, oder über eine stationäre Versorgung im Pflegeheim versorgt. In Niederösterreich soll aber nicht mehr nur zwischen „daheim“ und „im Heim“ entschieden, sondern fortan noch eine dritte Option angeboten und als Zwischenstufe etabliert werden. Wie die „Krone“ erfuhr, wurde in der Regierungssitzung die Schaffung von insgesamt fünf Sozialzentren fixiert.