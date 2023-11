Kelag-Projekt: Sonnenstrom-Park im Rosental

Die Photovoltaik-Freifläche im Ort Mühlbach soll wie jene in Klagenfurt und Bleiburg eine weitere Nutzung haben. „Welche genau, ist aber noch offen, genauso wie ein Zeitrahmen“, heißt es. Denn bevor das Projekt verwirklicht werden kann, müssen in der Gemeinde erst die notwendigen Beschlüsse getroffen werden. Die Mandatare werden in der heutigen Sitzung über die notwendige Umwidmung beratschlagen.