Kritik am „Reise-Wahnsinn“ bei den Ski-Damen

Assinger: „Das müssen wir nützen“

Die Österreicherinnen legen den Trainingsblock in den USA ein, um gut vorbereitet zu den Rennen in St. Moritz in der Schweiz reisen zu können. „In Copper Mountain haben wir die einzige Piste aktuell weltweit, wo wir eine 1:50 (Minuten/Anm.) weltcuptaugliche Trainingspiste bekommen. Das müssen wir nützen. Dann geht die Reise zurück nach St. Moritz“, erklärte ÖSV-Damen-Cheftrainer Roland Assinger am Wochenende.