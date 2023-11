Papst zum Welttag: „Armut ist ein Skandal“

Ein Tag, den Papst Franziskus selbst 2017 ins Leben gerufen hat. Er wird immer am zweiten Sonntag vor dem Advent begangen, diesmal stand er unter dem Motto „Wende dein Gesicht von keinem Armen ab.“ „Armut ist ein Skandal und der Herr wird uns dafür zur Rechenschaft ziehen“, sagte der Papst in seiner Predigt. „Denken wir an die Unterdrückten, die Erschöpften, die an den Rand Gedrängten, an die Opfer von Kriegen und an diejenigen, die ihre Heimat verlassen müssen; an diejenigen, die ohne Brot, ohne Arbeit und ohne Hoffnung sind“, forderte er die Gläubigen in seiner Messe auf.