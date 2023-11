Landau zieht sich als Caritas-Präsident zurück

Folgt eine Frau an der Spitze?

Wer Landau nachfolgen soll, ist unklar. Die Caritas ist unter Landaus Führung in den vergangenen Jahren aber weiblicher geworden, etwa mit Anna Parr, die im Juni von der Vinzenz Gruppe zur Caritas Österreich wechselte und nun Generalsekretärin ist. So wäre es keine Überraschung, wenn eine der drei Landesdirektorinnen (Tirol, Steiermark, Burgenland) Landau nachfolgen würde.