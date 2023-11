AK-Präsidentin unterstützt Metaller-Forderungen

Schließlich sei die Inflation hoch. Die Proteste in der Metallbranche - an einem hat Anderl selbst teilgenommen (siehe Video oben) - würden nicht aus Jux und Tollerei erfolgen. Einmalzahlungen, die die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber derzeit bieten, könnten „nur der Schnittlauch am Brot sein.“ Darüber hinaus seien hohe Abschlüsse nicht für die hohe Teuerung verantwortlich. „Wir haben keine Lohn-Preis-Spirale, wir haben eine Preis-Lohn-Spirale.“ Gerade die Betriebe, die in der Pandemie Hilfszahlungen erhalten hätten, würden jetzt umgekehrt fordern, dass ihre Mitarbeitenden die Hilfszahlungen der öffentlichen Hand berücksichtigen sollen. Das sei „verwunderlich.“