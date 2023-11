„Taktik zweitrangig!“ Emotion Schuld an DFB-Pleite

„Brauchen Erfolgserlebnisse“

Nun geht es am Dienstag in Wien gegen Österreich - es ist für die Deutschen die letzte Chance, in diesem Jahr und kurz vor der Auslosung der EM-Gruppen am 2. Dezember, einen positiven Push zu bekommen. „Wir sind immer noch in der Phase, in der wir Erfolgserlebnisse brauchen“, sagte Füllkrug.