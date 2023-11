Deutschland gegen die Türkei ab 20.45 Uhr LIVE

In politisch schwierigen Zeiten spielt der 33-Jährige erstmals gegen die Türkei. „Es wird ein sehr besonderes Spiel für mich - gar keine Frage“, sagte der in Gelsenkirchen geborene Profi des FC Barcelona. Gündogan, der die DFB-Auswahl als Kapitän aufs Feld führt, spürt große Vorfreude auf sein erstes Länderspiel gegen die Türkei - und eine tiefe Verbundenheit mit dem Heimatland seiner Eltern. „Meine Großeltern, Eltern und weitere Verwandte leben nach wie vor in der Türkei in Izmir, und ich habe natürlich auch viele Freunde dort.“