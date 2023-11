Verstappen top! Leclerc nach irrem Finish Zweiter

Nur Lewis Hamilton (103) und Michael Schumacher (91) standen in der Motorsport-Königsklasse öfters am obersten Podium. Perez, der den Red-Bull-Doppelsieg in der letzten Runde noch aus der Hand gab, krönte sich beim ersten Rennen in Las Vegas seit 41 Jahren indes vorzeitig zum Vizeweltmeister und erfüllte damit das große Ziel des österreichisch-britischen Rennstalls. Beim Saisonfinale in Abu Dhabi am kommenden Wochenende kann der Mexikaner nicht mehr von Hamilton verdrängt werden.