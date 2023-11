Las Vegas: Rätsel um wilden Norris-Crash

Heckflügel abgerissen

Aber warum? Schon wieder ein herumliegender Kanaldeckel, der schon beim ersten Training für eine Farce gesorgt hatte? Wohl kaum. Rätselhaft erscheint der Unfall trotzdem. In Runde drei brach Norris in Kurve elf das Heck weg. Er drehte sich und krachte in die Streckenbegrenzung. In der Auslaufzone schließlich blieb der McLaren schwer ramponiert stehen. Ein Teil des Heckflügels war abgerissen.