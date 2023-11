Am Sonntag haben die Bewohner Lustenaus das Sagen

Die Geschichte um die Schnellstraße S 18 rund um Lustenau scheint eine unendliche zu werden. Am Sonntag kommt ein weiteres Kapitel hinzu, denn dann haben die Bewohner Lustenaus das Sagen. Im Rahmen einer Volksbefragung wird wortwörtlich folgendes gefragt: „Soll die Marktgemeinde Lustenau als Partei in behördlichen Verfahren sowie in deren Vorfeld alle rechtlichen und politischen Mittel ergreifen, um den Bau der S18, Variante CP (östliche Ortsumfahrung entlang des Siedlungsrandes), zu ermöglichen?“