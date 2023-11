Frau (79) bei Unfall in Tirol schwer verletzt

Längere Straßensperre nach Crash

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Frau dabei schwer verletzt und musste in die Innsbrucker Klinik gebracht werden. Ihr 76-jähriger Ehegatte, der auf dem Beifahrersitz saß, sowie die Lenkerin des entgegenkommenden Fahrzeugs - eine 70-jährige Einheimische - kamen laut Polizei mit leichten Verletzungen davon. „Sie wurden ins Krankenhaus nach Hall gebracht“, so die Exekutive. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die L225 war für rund eineinhalb Stunden total gesperrt.