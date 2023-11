Europäische Migrationspolitik in Wüste Tunesiens

Migrationspolitik beginnt nicht erst an Österreichs Landesgrenzen, sondern schon in Afrika. Konkret in der südtunesischen Stadt Nafta an der Grenze zu Algerien. Dort haben Österreich, Dänemark und die Niederlande ein Ausbildungszentrum für Grenzpolizisten mitfinanziert. Ziel ist es, einen effektiven Grenzschutz in einem der wichtigsten Transitländer für Migranten aufzubauen.