Auto von vermisstem Ex-Paar in Kärnten gesichtet

Laut Ermittlerkreisen hat der Fiat Punto des 22-jährigen Ingenieurstudenten, der mit seiner Ex-Freundin Giulia verschwunden ist, ein erstes Mal am Sonntag die österreichische Grenze in Tarvis überquert. Vor zwei Tagen soll das Fahrzeug in Kärnten lokalisiert worden sein, berichteten italienische Medien. Die italienische Polizei informierte bereits die österreichischen Kollegen. Befürchtet wird, dass der junge Mann seine Giulia ermordet haben könnte und mit seinem Auto die Flucht ergriffen habe. Nicht ausgeschlossen wird auch, dass er sie gegen ihren Willen festhalte.